Os Jaded Hearts Club Band, supergrupo formado por Matt Bellamy (Muse), Graham Coxon (Blur) e Miles Kane, divulgaram o seu primeiro single.

'Nobody But Me' é uma versão do tema com o mesmo nome dos Isley Brothers, lançado originalmente em 1962.

A banda teve início em 2017, e deu já alguns concertos um pouco por todo o globo. Fez, inclusive, a primeira parte do espetáculo de Roger Daltrey no Royal Albert Hall, em 2018.

Para além de Bellamy, Coxon e Kane os Jaded Hearts Club Band contam ainda com os préstimos do guitarrista Jamie Davis e do baterista Sean Payne.

Ouça aqui 'Nobody But Me':