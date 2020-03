Noel Gallagher celebrou em grande estilo a conquista da Carabao Cup, a Taça da Liga Inglesa, pelo Manchester City.

O músico entrou no balneário da sua equipa, no final do jogo, para cantar 'Wonderwall' juntamente com o lateral esquerdo Benjamin Mendy.

O Manchester City conquistou a sua terceira Carabao Cup consecutiva após bater o Aston Villa por 2-1, no sábado. Veja o vídeo: