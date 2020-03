Nina Kraviz, Richie Hawtin e Ricardo Villalobos estão entre as 12 novas confirmações para o festival de música eletrónica Neopop. A 15ª edição do evento realiza-se entre os dias 12 e 15 de agosto em Viana do Castelo e os passes gerais já estão à venda, custando entre €90,00 e €175,00.

Além dos três nomes acima mencionados, o festival receberá ainda atuações de Dax J, o japonês DJ Nobu, Adiel, Dr. Rubinstein, Héctor Oaks, Paula Temple, Anastasia Kristensen, a dupla ucraniana Artbat e o duo italiano 999999999.

Estas confirmações juntam-se assim aos previamente anunciados The Black Madonna, Cobblestone Jazz, Fjaak, Hessle Audio, Honey Dijon, Loco Dice, Modeslektor e Paco Osuna.