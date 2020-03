Passam-se 24 anos desde o desastre de avião que tirou a vida a todos os membros dos Mamonas Assassinas, banda que obteve bastante sucesso no Brasil e em Portugal pela sua fusão de vários estilos musicais com uma grande dose de humor.

O avião despenhou-se contra a Serra da Cantareira, a 2 de março de 1996, após uma tentativa falhada de aterragem no Aeroporto Internacional de São Paulo.

Segundo uma equipa de reportagem do programa MTV na Estrada, o avião que transportava a banda - um Learjet PT-LSD - já havia apresentado alguns problemas antes do desastre.

Soube-se também, mais tarde, que o piloto tinha apenas 170 horas de voo naquele modelo, quando o recomendado são 500 horas.

Todos os nove tripulantes tiveram morte imediata, com a chuva e as condições do local a possibilitar o resgate dos corpos apenas na manhã do dia seguinte.