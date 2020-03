A Everything Is New anunciou a presença de Charli XCX na edição deste ano do NOS Alive. A cantora inglesa sobe ao palco Sagres no dia 8 de julho. “Fancy”, “I Love It”, “Boom Clap”, "Dirty Sexy Money" e "Boys" são alguns dos êxitos que lhe valeram prémios e lugares cimeiros nos topes.

Os bilhetes para o NOS Alive encontram-se à venda nos locais habituais



NOS ALIVE 2020

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras

8, 9, 10 e 11 de julho



8 de julho

Palco NOS

Kendrick Lamar

Jorja Smith



Palco Sagres

Fontaines D.C.

Black Pumas

Moses Sumney

Charli XCX