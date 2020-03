Mais de 150 mil fãs dos AC/DC juntaram-se no passado fim de semana em Perth, na Austrália, para homenagear o vocalista Bon Scott no 40º aniversário da morte deste.

O evento teve como nome "Highway to Hell", o mesmo título de um dos grandes êxitos da banda australiana, e estava incluído na programação do Perth Festival, dedicado às artes.

Durante o evento, atuaram várias bandas de tributo aos AC/DC, e também a Orquestra Sinfónica de Perth, que interpretou as canções do grupo ao longo da Canning Highway, em cima de camiões.

O "Highway to Hell" abriu com uma mensagem de Mark McGowan, primeiro-ministro do estado da Austrália Ocidental: "que haja rock", em referência a 'Let There Be Rock', e tocando um sino denomeado 'Hell's Bell'.

"As pessoas falarão disto durante anos", afirmou mais tarde. "É um daqueles eventos únicos, da Austrália Ocidental, que ficarão para a história".

O "Highway to Hell" contou ainda com uma performance de air guitar, que juntou 3500 pessoas ao campeão Alex Roberts, para "interpretar" a clássica canção.

Veja os vídeos das festividades: