Os norte-americanos The National anunciaram o cancelamento de dois concertos em Tóquio, no Japão, devido ao surto de coronavírus.

A banda, que em junho toca no Rock in Rio Lisboa, tinha agendados espetáculos no Japão a 17 e 18 de março mas, “a bem da segurança pública”, teve de anular essas datas da sua digressão.

Também os Foals e os Green Day cancelaram, recentemente, concertos na Ásia pela mesma razão.



Entretanto, foi hoje confirmado o primeiro caso de coronavírus em Portugal.