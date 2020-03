Os Public Enemy despediram Flavor Flav, membro do grupo há 37 anos, após este ter criticado Bernie Sanders, candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata.

Na semana passada, Flavor Flav enviou uma notificação judicial a Sanders, antes de uma atuação do rapper Chuck D num comício do candidato. O MC opunha-se à utilização do nome Public Enemy no cartaz do comício em questão, dizendo que "não há Public Enemy sem Flavor Flav".

A notícia do seu afastamento do grupo foi dado pelos demais membros deste, através de um comunicado colocado no seu website oficial. "Os Public Enemy prosseguirão sem o Flavor Flav. Agradecemos-lhe pelos serviços prestados e desejamos-lhe o melhor", pode ler-se.

No Twitter, Chuck D justificou a sua decisão de afastar o seu hype man de longa data, dizendo que "se houvesse um saco de dinheiro, o Flav estaria lá à frente" do palco. "Ele não dá concertos de borla, de caridade. Processou-me uma vez, eu deixei-o voltar [ao grupo]. O advogado dele processou-me novamente na sexta-feira. Agora ele ficará em casa e é melhor que se trate".

A performance de Chuck D no comício de apoio a Bernie Sanders foi feita sob a designação Public Enemy Radio, um projeto paralelo liderado por Chuck D, lado a lado com DJ Lord, Jahi e os S1WS.