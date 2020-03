Emmy Curl, a artista portuguesa que atualmente vive na Dinamarca, dá este mês cinco espectáculos especiais.

No concerto de Lisboa, a Catarina Miranda (nome de batismo de Emmy Curl) conta com os seguintes convidados: Vicente Palma (segunda voz do dueto 'Dança da Lua e do Sol'), Bianca Adrião, Catarina Archer, Catarina Ortins, IVY, Joana Alegre, Marta Ren e Sara Badalo.

No Porto, serão Catarina Salinas, dos Best Youth, e Mila Dores a acompanhar Emmy Curl.

Os espetáculos servem de apresentação ao mais recente álbum de Emmy Curl, “Øporto”, incluído na lista dos melhores álbuns portugueses de 2019 para a BLITZ.

Os concertos acontecem no Musicbox, em Lisboa, a 6 de março; no Salão Brazil, em Coimbra, a 12 de março; no Avenida Café-Concerto, em Aveiro, a 13 de março; no C. C. O. P, no Porto, a 14 de março, e no Club de Vila Real a 20 de março.

Hoje foi revelado o vídeo de 'Porto', uma das canções do mais recente álbum de Emmy Curl, realizado a partir de fotos de José Crespim.

