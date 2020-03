Os Capitão Fausto são os convidados do mais recente Posto Emissor. Às portas de um concerto especial em Lisboa com a Orquestra Filarmonia das Beiras (7 de março, no Campo Pequeno), o vocalista/guitarrista Tomás Wallenstein e o baixista Domingos Coimbra estiveram à conversa com os jornalistas Luís Guerra e Mário Rui Vieira e desvendaram pormenores sobre o concerto importante que aí vem, mas também sobre os primeiros planos em torno do próximo álbum.

“Havemos de voltar este ano ao Minho para começarmos a pensar no próximo disco”, começa por dizer Tomás Wallenstein. O sucessor de “A Invenção do Dia Claro” será preparado, como é hábito, na casa da família do guitarrista Manuel Palha em Vascões, freguesia de Paredes de Coura. Para ouvir a partir dos 37 minutos e cinco segundos.