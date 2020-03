David Byrne voltou a atuar no "Saturday Night Live", 31 anos após a sua última presença naquele programa de televisão.

O músico interpretou dois temas: 'Once In a Lifetime', clássico dos Talking Heads, e 'Toe Jam', canção de 2008 que lançou com Fatboy Slim.

Byrne fez-se acompanhar pela banda do seu espetáculo na Broadway, "American Utopia", e participou também num sketch humorístico em torno do Aeroporto LaGuardia.

Veja aqui as atuações de David Byrne: