O sucesso dos Nirvana, principalmente de "Nevermind" - que vendeu 24 milhões de cópias por todo o mundo - rendeu muito dinheiro a Kurt Cobain,

O músico morreu em 1994, sendo dono de uma fortuna avaliada em 50 milhões de dólares, algo como 45 milhões de euros. A "culpa" não foi só de "Nevermind", mas também de "Bleach", o primeiro álbum dos Nirvana, e "In Utero", o último.

Com o passar dos anos, o património líquido de Cobain foi aumentando: em 2014, quando os Nirvana entraram para o Rock and Roll Hall of Fame, cifrava-se nos 450 milhões de dólares - 408 milhões de euros!

Só em 2013, os Nirvana amealharam cerca de 4,4 milhões de dólares (3,98 milhões de euros) com a venda da sua música. A estes números devem acrescentar-se, também, os lucros obtidos com os streams, o merchandising e a venda dos direitos sobre o nome da banda.

Courtney Love, viúva de Cobain, e Frances Bean, a filha de ambos, são quem mais tem enriquecido com os Nirvana e com Kurt, visto serem os seus herdeiros diretos.