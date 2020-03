Os Maroon 5 estão a ser bastante criticados pelos seus fãs chilenos, após uma atuação desastrosa no Festival Viña del Mar, na passada quinta-feira.

O vocalista, Adam Levine, é acusado de ter mantido uma postura "preguiçosa" durante o espetáculo. A repercussão está a ser ainda maior, visto que o concerto foi transmitido por um canal de televisão chileno.

"A única coisa boa deste concerto estão a ser os memes", escreveu uma fã, no Twitter. A dada altura, os Maroon 5 tornaram-se num dos tópicos mais pesquisados naquela rede social.

Os fãs não gostaram, também, da divulgação de um vídeo onde é possível ver e ouvir Levine a queixar-se do facto de este ser "um concerto para a televisão".

No Instagram, o músico já pediu desculpas pelo sucedido, dizendo num vídeo que "levamos todos os nossos espetáculos a sério, às vezes até demais".

"Quando há problemas técnicos, tento concentrar-me ao máximo em cantar, porque senti que era o melhor a fazer para os 60 milhões de pessoas que estavam a ver pela televisão", continuou.

"Queria parecer bem e tentei esconder esse aborrecimento. Lamento ter-vos desiludido, peço desculpas".

Segundo um representante da banda, em declarações à Billboard, a performance dos Maroon 5 foi afetada por uma série de acontecimentos, entre os quais alguns problemas técnicos, os distúrbios civis a que se tem assistido no Chile e, ainda, uma altercação com Ricky Martin entre o local do concerto e o hotel.