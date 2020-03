Foi divulgado um áudio com a versão que Cyndi Lauper fez para 'Girls Just Want To Have Fun', de Robert Hazard, sem a parte instrumental.

O áudio permite ouvir todo o poderio da voz da cantora, naquele que é tido por muitos como "um hino à solidariedade entre mulheres" e à "liberdade feminina".

Ouça-o aqui: