Anette Olzon foi a voz dos Nightwish entre 2007 e 2012, mas hoje em dia divide a música com outra profissão: a enfermagem.

Em entrevista ao podcast do radialista Lance Hall, a cantora explicou que a área da saúde ocupa o seu tempo de segunda a sexta, com o fim de semana reservado para os seus projetos musicais.

Um desses projetos tem o nome de Allen/Olzen, e é mantido com o vocalista Russell Allen, dos Symphony X.

Esta dupla irá editar um álbum intitulado "Worlds Apart" no próximo dia 6 de março, do qual já é possível escutar o tema-título.

"Eu estava a gravar o segundo álbum dos The Dark Element, quando me ligaram. Pedi para adiarmos, mas eles queriam gravar o mais depressa possível", explicou, em relação a "Worlds Apart".

"Tenho um emprego normal, como enfermeira. Trabalho de segunda a sexta, e depois entro em estúdio e gravo. Adoro cantar, e estou muito contente por me terem pedido para fazer parte disto".