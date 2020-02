A jornalista norte-americana Lindsay Crouse assinou uma coluna de opinião no jornal New York Times, na qual explica qual a sensação de saber que o seu ex-namorado tem um novo romance: Lady Gaga.

A autora de 'Poker Face' começou a namorar com o empresário Michael Polansky no início do ano, e já partilhou uma fotografia do casal nas redes sociais.

"Se alguma vez 'googlaram' o novo namorado de um ex (e sejam honestos), provavelmente jogaram um certo jogo", escreve Crouse. "Ou estão curiosos - o que é saudável - ou querem comparar-se".

"Idealmente, a vida do vosso ex não melhorou muito sem vocês? Neste caso, isso não se aplica. Como é que se comparam à Lady Gaga?", pergunta.

"Andei com este homem normal e misterioso durante sete anos. A nossa relação durou toda a faculdade, e mais alguns anos. De repente, é como se estivesse ofuscada pelas estrelas por osmose. Mas não dá para evitá-lo".

A jornalista escreve ainda que, mais que sentir-se intimidada, sente-se inspirada pela artista. "Ela está a viver a vida ambiciosa que dizemos que queremos para as mulheres", nota. "Se ela pode fazer o que quiser, e expandir os horizontes daquilo que ela quer, porque é que eu não posso?".