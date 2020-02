(c) Zoo Magazine

Vocalista da banda alemã Tokyo Hotel, que há cerca de 12 anos fez furor em Portugal, Bill Kaulitz continua hoje à frente do grupo que criou com o seu irmão gémeo, Tom Kaulitz, mas apresenta um visual bastante diferente daquele com que se notabilizou.

Vegetariano e ativista pela PETA, o germânico trocou há cerca de uma década a Alemanha por Los Angeles, e recorre ao Instagram para comunicar com a sua base de fãs.

Eis uma foto recente de Bill Kaulitz:

Em 2017, o cantor, natural da cidade de Leipzig, posou para uma surpreendente sessão fotográfica com Bryan Adams; o músico canadiano é também conhecido como fotógrafo, tendo já feito sessões com fadistas portuguesas como Aldina Duarte, Ana Moura, Gisela João, Cuca Roseta e Carminho.

Na sessão de 2017, Bill Kaulitz, atualmente com 30 anos, mostra-se bem distante da imagem com que surgiu quando o primeiro disco em inglês dos Tokio Hotel, “Scream”, foi lançado, em 2007.

Veja aqui as fotos que Bryan Adams tirou a Bill Kaulitz em agosto de 2017, para a revista Zoo: