Uma entrevista de Mary Austin ao jornal Daily Mail, em 2013, explica a forma como Freddie Mercury a pediu em casamento, na década de 70, após anos de namoro.

Segundo a ex de Freddie, o pedido ocorreu no dia de Natal, com o músico a oferecer a Mary uma caixa enorme onde se encontravam algumas outras caixas, mais pequenas.

"Era uma espécie de jogo. A dada altura, encontrei um anel de jade adorável dentro da última caixa, mais pequena", contou.

"Olhei-o sem dizer nada. Lembro-me de pensar que não percebia o que se estava a passar. Não era o que estava à espera, e por isso perguntei: 'em que mão devo colocar o anel?'".

"Ele respondeu-me, 'dedo anelar, mão esquerda'. E pediu-me em casamento", continuou.

Porém, os dois nunca chegariam a casar-se, apesar do "sim" de Mary Austin. Mais tarde, Freddie mudaria de ideia: "decidi testá-lo e perguntei: 'está na hora de comprar o vestido?'. E ele respondeu que não".

"Ele provavelmente queria casar-se, mas começou a pensar se isso seria justo para mim", disse ainda.