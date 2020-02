Ainda que "Ten" - quase a celebrar 30 anos de existência - seja encarado por muitos como o melhor dos álbuns dos Pearl Jam, o maior êxito da banda norte-americana não se encontra presente nesse disco.

Canções de sucesso como 'Even Flow', 'Alive' ou 'Jeremy', que ajudaram "Ten" a chegar ao estatuto de tripla platina nos Estados Unidos, não conseguiram chegar perto de uma outra, lançada em 1999: 'Last Kiss'.

'Last Kiss' é a única canção dos Pearl Jam a ter chegado ao segundo lugar da tabela de vendas da Billboard, com um detalhe importante: ao início, Eddie Vedder não planeava editá-la comercialmente.

Após 'Last Kiss' ter feito algum sucesso na rádio, a editora dos Pearl Jam quis lançá-la em formato físico, algo que a banda só aceitou mediante uma condição: todos os lucros reverteriam para efeitos de caridade.

Ainda em 1999, a canção acabaria no álbum "No Boundaries: A Benefit for the Kosovo Refugees", que também contava com temas de Alanis Morissette, Rage Against the Machine e Oasis, entre muitos outros.