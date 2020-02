Os músicos brasileiros Seu Jorge e Daniel Jobim vão cantar Tom Jobim em dois concertos em Portugal em julho, um em Oeiras e outro no Porto, anunciaram as promotoras dos espetáculos.

Os espetáculos "Seu Jorge & Daniel Jobim cantam Tom Jobim" estão marcados para 03 de julho no festival Jardins de Oeiras -- Oeiras Valley, que decorre nos Jardins do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, e 05 de julho no Pavilhão Rosa Mota, recentemente batizado Super Bock Arena, no Porto, referem as promotoras em comunicados divulgados na quinta-feira e hoje.

"Seu Jorge & Daniel Jobim cantam Tom Jobim" surgiu "do convite de Seu Jorge a Daniel Jobim, neto de Tom Jobim, com o objetivo de revisitarem em conjunto temas do enorme reportório do mestre brasileiro". O alinhamento do espetáculo "terá as exaltações de Tom ao amor e ao Rio de Janeiro, as parcerias com Vinícius de Moraes e de tantos outros como está patente nas suas obras 'Corcovado', 'Garota de Ipanema', 'Luíza', 'Eu Sei Que Vou Te Amar', 'Lígia', 'A Felicidade', entre muitos outros sucessos".

O cantor e compositor António Carlos Jobim, que morreu em 1994 com 67 anos, é considerado um dos pais da Bossa Nova e um dos melhores compositores brasileiros de sempre. Ao longo da carreira colaborou com vários músicos, como João Gilberto, Chico Buarque, Baden Powell ou Frank Sinatra, "escreveu parte do histórico da cultura brasileira e deixou um extenso legado entre trilhas de obras cinematográficas, parcerias, contribuições, álbuns e participações".