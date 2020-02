Alanis Morissette acaba de revelar o vídeo da sua primeira canção em oito anos, 'Reasons I Drink'.

Neste vídeo, a cantora-compositora canadiana surge numa reunião de Alcoólicos Anónimos.

Com lançamento previsto para 1 de maio, o primeiro álbum de Alanis Morissette desde 2012 tem por título “Such Pretty Forks In The Road”.

Veja aqui o vídeo de 'Reasons I Drink', canção escrita originalmente para o musical “Jagged Little Pill”.