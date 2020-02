A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) anunciou os nomeados aos prémios Autores, cujos vencedores em categorias de Televisão, Dança, Rádio, Artes Visuais, Literatura, Teatro, Cinema e Música serão anunciados em 26 de março.

Na área da Música, a SPA distingue o Melhor Trabalho de Música Popular ("Vida Nova", de Manel Cruz, "Respeitosamente", de Ricardo Ribeiro, e "O Sol Voltou", de Luís Severo), Melhor Trabalho de Música Erudita ("Sonata para Violino e Piano", de Pedro Faria Gomes, "Circumnavigare", de António Chagas Rosa, e "Step Right Up", de Vasco Mendonça) e Melhor Tema de Música Popular ("Amor, a Nossa Vida", dos Capitão Fausto, "Guitarras", da dupla Miramar, e "Window Pain", de Marinho).

Na categoria de Cinema também há música. "Variações", de João Maia, baseado na vida do cantor António Variações, está nomeado nas categorias de Melhor Argumento (João Maia), Melhor Filme e Melhor Ator (Sérgio Praia), de acordo com informação disponível no 'site' oficial da SPA.

Os vencedores destas e outras áreas serão anunciados numa cerimónia marcada para 26 de março, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.