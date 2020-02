A música dos Oasis vai invadir as discotecas do Reino Unido. Foram anunciadas três noites especiais de celebração da música da banda de Liam e Noel Gallagher, com a primeira a ocorrer já a 13 de março, no Dingwalls, em Londres.

Durante os eventos, descritos como "obrigatórios para fãs dos Oasis", vai ser possível escutar as canções da banda de forma ininterrupta. A Londres, irão suceder-se festas em Manchester (a 1 de maio) e em Dublin (a 15 de maio), estando os bilhetes já à venda.

Para além dos grandes êxitos dos Oasis, estão também prometidos lados B e raridades do grupo - e, ao contrário do que é habitual numa discoteca, o DJ de serviço aceitará pedidos.