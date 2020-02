O festival madrileno Mad Cool, que tradicionalmente partilha vários nomes no seu cartaz com o NOS Alive, anunciou o alinhamento completo para a edição deste ano.

Pelo Mad Cool passarão nomes que também atuarão no festival de Algés, como Billie Eilish, Taylor Swift, Alt-J ou os Faith No More, e artistas que têm vinda garantida a Portugal noutros festivais que não o NOS Alive, como os Foals, os Pixies, os Placebo e os Deftones.

Do cartaz do Mad Cool fazem ainda parte os Mumford & Sons, Twenty One Pilots, The Killers, Royal Blood e Kings of Leon, entre muitos outros.

O Mad Cool irá realizar-se de 8 a 11 de julho, as mesmas datas do NOS Alive. Confira o cartaz completo: