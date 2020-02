Liam Gallagher garante, em entrevista ao NME, que uma reunião do Oasis está para breve, dizendo que está disposto a regressar à estrada e que mais cedo que tarde o irmão Noel vai aceder também. "Vai acontecer, acreditem em mim - vai acontecer muito em breve porque ele é ganancioso e adora dinheiro e sabe que tem de acontecer em breve ou então não acontece de todo".

Recorde-se que o irmão mais novo dos Oasis - que se separaram em 2009, depois de quase 20 anos de percurso - disse recentemente que foi feita uma oferta milionária (100 milhões de libras, cerca de 120 milhões de euros) para o grupo voltar a juntar-se, algo que Noel se apressou a desmentir. "Claro que a oferta foi feita e ele sabe disso", replica Liam, "mas é óbvio que vai dizer que não porque quer ser ele a dar a notícia".

O músico diz também que não estaria contra a gravação de um novo álbum dos Oasis, mas com algumas condições: "faria um disco mas depende do tipo de disco. Penso que ninguém quer fazer algo parecido com a m*rda que ele anda a editar neste momento. Acho que as pessoas nos iam dar 100 milhões para não fazer esse álbum. Diriam: 'vejam, aqui estão 100 milhões para a digressão e aqui estão outros 100 milhões para não fazerem um disco desses".

Recorde-se que Liam Gallagher tem concerto agendado em Portugal, subindo ao palco mundo do Rock in Rio-Lisboa no dia 21 de junho para promover o seu segundo álbum a solo, "Why Me? Why Not.". No mesmo dia, atuam no Parque da Bela Vista os norte-americanos Foo Fighters e The National.