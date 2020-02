Jorge Ben Jor, um dos nomes mais aclamados da música brasileira, regressa a Portugal para atuar no festival EDP Cool Jazz, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, no dia 30 de julho. Os bilhetes para o concerto do músico brasileiro, confirmado esta manhã pela promotora Live Experiences, são colocados à venda este sábado, variando entre os €25,00 e os €55,00.

Considerado uma referência da música popular brasileira, o compositor, cantor e multi-instrumentista deu início ao seu percurso musical no início dos anos 60, tendo assinado, entre outros temas bem conhecidos, clássicos como 'Mas, Que Nada!', 'Chove Chuva' ou 'País Tropical'. Recorde-se que o músico passou pelo NOS Primavera Sound, no Porto, no ano passado (siga o link para ler e ver as fotos).

O cartaz da 17ª edição do EDP Cool Jazz conta com as confirmações de John Legend, Lionel Richie, Neneh Cherry, Kokoroko, Herbie Hancock, Yann Tiersen e Jorge Ben Jor. A organização promete anunciar mais nomes em breve.