Os Metallica anunciaram o cancelamento de dois concertos em festivais norte-americanos, devido ao compromisso de James Hetfield com o seu tratamento.

Gary Spivack, vice-presidente executivo da Danny Wimmer Presents, promotora responsável pelos festivais Sonic Temple e Louder Than Life, deu uma entrevista ao website Ultimate Guitar onde explicou toda a situação.

"Recebemos uma chamada da agência dos Metallica, a Q Prime, que nos disse que o James tem 'Fins de Semana da Sobriedade' ao longo do ano. E dois deles calharam nos nossos festivais", afirmou.

Spivack falou, ainda, dos substitutos dos Metallica: Red Hot Chili Peppers e Tool. "Como encarar o facto de teres que substituir a maior banda do mundo? Com duas das maiores. Contratámos os Red Hot com o John Frusciante, e os Tool, que ganharam um Grammy", contou.

"Nós precisamos do James. Precisamos que o frontman dos Metallica esteja bem e de saúde. Apoiamos os esforços dele [para se tratar]. Mas temos um festival a organizar, pelo que entrámos em modo crise", continuou. "Conseguimos contratar os Red Hot e os Tool, duas bandas muito difíceis de contratar".