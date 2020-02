O festival Rolling Loud, que se realiza a 8, 9 e 10 de julho em Portimão, vendeu todos os bilhetes, comunica a Festicket, parceira de bilhética do mesmo e única empresa responsável pela venda de passes para o evento.

Wiz Khalifa, A$AP Rocky ou Future estão entre os nomes escalados para subir ao palco na Praia da Rocha, num evento que se realiza pela primeira vez na Europa, depois de várias edições nos Estados Unidos da América e em Hong Kong.

O festival, que colocou os bilhetes à venda a 6 de fevereiro, vendeu os seus passes através de "lançamentos" faseados, ascendendo os últimos passes disponíveis (VIP, com entrada prioritária e bar privado) a valores superiores a 300 euros. Não estando mais à venda separadamente, os passes VIP estão ainda incluídos nos pacotes que incluem alojamento (com preços que ascendem a €528,83, mais taxas).

Além dos outros cabeças de cartaz já mencionados, estão previstas atuações de Young Thug, Lil Uzi, Rae Sremmurd, Chief Keef. Gucci Mane, Lil Baby, Playboi Carti, Tyga e Meek Mill, entre mais de meia centena de nomes. Da lista fazem igualmente parte os portugueses Piruka, Lon3r Johny, Sippinpurpp, Yuzi e Minguito.

O festival Rolling Loud tem a particularidade de não admitir entrada a menores de 18 anos.



Nos Estados Unidos, este evento tem sido produzido pela Live Nation, a grande empresa da música ao vivo. Em Portugal, é a Event Horizon Entertainment, sediada no Reino Unido, quem está à frente da operação, auxiliada pela portuguesa MOT, responsável pelo RFM Somnii e também ligada ao Afro Nation, festival que teve a sua primeira edição em 2019 e decorre em Portimão uma semana depois. O Rolling Loud tem lugar no mesmo fim de semana do NOS Alive e na semana anterior ao Super Bock Super Rock.