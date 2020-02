Os Green Day cancelaram uma digressão pela Ásia, devido aos receios em torno do novo coronavírus.

A banda norte-americana deveria levar a sua "Hella Mega Tour" ao continente asiático em março, com início em Singapura e passagens pela Tailândia, Filipinas, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul e Japão.

Em comunicado, os Green Day afirmam "ter tomado a difícil decisão de adiar os nossos espetáculos na Ásia", por causa do vírus. "Sabemos que isto é uma treta, porque estávamos entusiasmados por vos ver a todos, fiquem com os vossos bilhetes porque anunciaremos as novas datas em breve".

Ainda não se sabe se a nova digressão europeia dos Green Day, que passa pela Finlândia, Suécia, Alemanha e Reino Unido, será afetada.