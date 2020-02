Earl Cave, um dos filhos de Nick Cave, deu uma entrevista ao Guardian sobre a sua carreira como ator.

Agora com 19 anos, o jovem recorda que, quando era ainda mais novo, tinha por hábito ver muitos filmes com o pai e Arthur, o irmão gémeo, que morreu em 2015.

“Os filmes foram uma parte muito importante da minha infância. Uma vez por semana, víamos filmes que não devíamos. O meu pai mostrava-nos filmes disparatados. Nós só queríamos apanhar os maiores sustos possíveis. Não queríamos saber da representação ou da realização. Era só: 'põe aí o filme mais sangrento. Vamos ver o Chucky 3 e comer pipocas'”.



Em breve, Earl Cave poderá ser visto em dois filmes: “True History of the Kelly Gang” (no qual participa também o músico neozelandês Marlon Williams) e “Days of the Bagnold Summer¨.

Para o britânico, a carreira na representação é uma forma de lidar com a morte do irmão, ao mesmo tempo que lhe presta homenagem.

“O que aconteceu mudou-me por completo. Tornou-me muito maduro muito cedo, sobretudo a nível emocional”, afirma. “O tempo que passámos em família, cuidando uns dos outros, fez com que ganhássemos um maior conhecimento do que é perder alguém. Todos nos tornámos pessoas diferentes, mas penso que melhores, o que é complicado de dizer”.

Se Nick Cave lida com a mágoa através da música e das cartas aos fãs, e Susie Cave mantém um site pessoal, Earl Cave escolheu o cinema.

“Os meus pais encontraram aquelas soluções. São coisas que os mantêm ocupados e concentrados, mas são também uma forma de responder às perguntas das outras pessoas, ao mesmo tempo que respondem às suas próprias dúvidas. Para mim, o cinema tem sido muito importante. Faço isto tudo pelo Arthur. Quero criar algo belo a partir de algo trágico”.