O festival South By Southwest (SXSW) irá manter-se, apesar dos receios em torno do novo coronavírus.

Segundo a organização do festival, "uma mão cheia" de artistas cancelaram a sua presença no SXSW, especificamente devido ao vírus.

No entanto, a organização faz ver que este número de cancelamentos "não é superior ao habitual".

O festival, garante, está a cumprir as recomendações da Câmara Municipal de Austin no que à prevenção do contágio diz respeito. Não só isso, como ao público será entregue uma folha com informações sobre o novo coronavírus.

Entre os cancelamentos está o da plataforma China Gathering, que tem levado empresários e artistas chineses ao festival ao longo dos últimos três anos.

O SXSW, um encontro anual que, para além da música, conta com apresentações interativas, conferências e cinema, irá realizar-se de 13 a 22 de março em Austin, no estado do Texas.

O festival teve início em 1987 e cresceu exponencialmente desde então: a edição de 2017 durou 10 dias e contou com centenas de artistas de todo o mundo.