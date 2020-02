Britney Spears partilhou com os fãs e seguidores nas redes sociais o momento em que partiu um pé. A artista norte-americana estava a dançar ao som de 'Sex on Fire' dos Kings of Leon quando o incidente aconteceu.

"Não dançava há seis meses portanto estava cheia de energia naquele momento", escreve Spears na legenda, "e sim... Sei que estou descalça... Não se riam mas adiro melhor ao chão dessa forma!!! PS podem ouvir o momento em que parti o meu pé aqui... Desculpem, ouve-se um bocado alto!". Veja o vídeo abaixo.