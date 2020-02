O Posto Emissor desta semana é especial: acontecerá esta quinta-feira (dia 27), ao vivo na Fnac Chiado, em Lisboa, e terá os Capitão Fausto como convidados.

Tomás Wallenstein e Domingos Coimbra, respetivamente vocalista/guitarrista e baixista da banda lisboeta, juntam-se a Luís Guerra e Mário Rui Vieira, jornalistas da BLITZ, para falar sobre o concerto de dia 7 de março no Campo Pequeno, em Lisboa, no qual serão acompanhados pela Orquestra Filarmonia das Beiras. Não faltarão recordações de uma carreira já com dez anos, bem como a revista dos temas que marcam a atualidade musical da semana.

O podcast ao vivo terá início às 18h30 e é aberto ao público.

Ouça aqui o programa da passada semana, que contou com a fadista Carminho como convidada: