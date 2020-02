Os Placebo estão de regresso a Portugal, para um concerto no festival EDP Vilar de Mouros. O concerto acontece a 28 de agosto, anunciou a banda nas redes sociais.

O grupo de Brian Molko junta-se assim a um cartaz que conta já com Limp Bizkit (27 de agosto) e Iggy Pop (29 de agosto).



A edição deste ano do EDP Vilar de Mouros acontece entre 27 e 29 de agosto e os bilhetes já estão à venda, custando entre 40 euros (diário) e 80 euros (passe).

Formados em 1994 por Brian Molko e Stefan Olsdal, os Placebo já atuaram em Portugal por diversas vezes, a mais recente das quais no Coliseu de Lisboa e no Pavilhão Multiusos de Gondomar, em 2017. O seu último álbum, “Loud Like Love”, saiu em 2013.

Em 2010, Brian Molko deu à BLITZ uma longa (e algo excêntrica) entrevista; recorde-a aqui.