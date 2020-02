O DJ e produtor dinamarquês Morten é a mais recente confirmação no RFM Somnii 2020.

O músico de 'Never Be Alone' (com a voz de Aloe Blacc) e 'Make it to Heaven' (vocalizado pela cantora britânica Raye), ambos com a colaboração de David Guetta, editou recentemente o single 'Polar'.

Do cartaz do RFM Somnii, que se realiza nos 10, 11 e 12 de julho, fazem parte Vini Vici, Dimitri Vegas & Like Mike, Miss K8, DVBBS, Mandragora, Tropkillaz e Alan Walker.

O passe geral de 3 dias custa €47,49 (VIP a €99,9), a que se junta o valor do campismo, €19,99.