Macaulay Culkin fará parte do elenco da 10ª temporada da série "American Horror Story", do canal FX. O ator irá contracenar com nomes como Sarah Paulson, Evan Peters e Kathy Bates.

O anúncio da entrada de Culkin para o elenco foi dado pelo co-criador da série, Ryan Murphy, no Instagram.

Para já ainda não são conhecidos mais detalhes em torno desta 10ª temporada, nem foi anunciada uma data de estreia. A 9ª temporada foi transmitida entre setembro e novembro de 2019.

"American Horror Story" é mais um marco no regresso de Macaulay Culkin aos ecrãs, após ter participado no filme "Changeland" e na série "Dollface", ambos no ano passado, após um hiato de quatro anos.