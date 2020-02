A BBC decidiu retirar ao público britânico a possibilidade de votar para eleger o representante do Reino Unido no Festival da Eurovisão.

Em causa estão as fracas prestações dos últimos concorrentes, com Michael Rice, o representante do Reino Unido em 2019, a ter ficado em último lugar.

O comediante e apresentador de televisão Graham Norton irá revelar qual o artista escolhido já esta quinta-feira. A escolha partiu da editora BMG, que trabalha com músicos como Lewis Capaldi, George Ezra e Jess Glynne.

À editora foi pedido para que escolhesse um tema "com um vasto apelo internacional", e um artista que "represente o espírito e os valores do Festival da Eurovisão".

Os últimos quatro representantes do Reino Unido foram todos escolhidos pelo público, e três deles terminaram em último ou penúltimo lugar. Na última década, o melhor resultado obtido por aquele país foi um 11º lugar em 2011, com 'I Can', da boys band Blue.