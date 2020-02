O concerto de Diplo no Carnaval de São Paulo, na passada terça-feira, ficou marcado por um tiroteio.

Segundo o website Remezcla, tudo começou com uma tentativa de assalto, que acabou com o ladrão a ser baleado no estômago e uma parceira deste a sofrer um ferimento numa perna.

Assim que se escutaram os disparos, os seguranças presentes no local juntaram-se em torno de Diplo, que atuava num palco montado num camião.

"Alguém ouviu um tiro e avisou para o pessoal que estava em cima do trio se abaixar. Depois que o Diplo desceu para dentro do trio a organização avisou que o show havia sido cancelado", contou uma testemunha ao UOL.

O DJ e produtor norte-americano já reagiu ao incidente, e em português: no Instagram, Diplo afirmou estar "muito triste em saber que pessoas foram feridas em um momento de alegria e felicidade como o Carnaval".