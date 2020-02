A boy band sul-coreana BTS aceitou o convite do apresentador James Corden e participou no mais recente episódio de “Carpool Karaoke”. Ao longo de 15 minutos, o fenómeno de popularidade, que acaba de editar o álbum "Map of the Soul: 7", fala de dumplings, canta o tema do genérico da série "Friends", faz versões de temas de Post Malone e Bruno Mars e invade uma aula de dança com o apresentador britânico. Veja o vídeo.