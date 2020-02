Continuam a circular informações sobre o próximo disco dos AC/DC, que deverá sair este ano.

Recentemente, Dee Snider, ex-Twisted Sister, afirmou numa entrevista radiofónica que jantou há pouco tempo com o seu amigo Brian Johnson, o vocalista que está de regresso aos AC/DC.

“Ele contou-me muitas coisas, muitas das quais não quero revelar. Mas sabemos pelas fotos, e o Brian confirmou-o, que eles têm estado em estúdio, a gravar. Não quero dizer que é o line up original, porque muitos [dos seus elementos] já partiram, mas o line up clássico está de volta. Com algumas surpresas, das quais não posso falar, envolvendo o Malcolm Young. Mas fiquei boquiaberto. Só posso dizer que ele estará presente”, garantiu Dee Snider, referindo-se ao músico falecido em 2017. “Estes são os AC/DC que conhecemos e adoramos”.

Dee Snider fez estas declarações durante uma entrevista na qual promoveu uma petição para que os AC/DC toquem no intervalo do Super Bowl no próximo ano.

Em agosto de 2018, a revista JAM noticiou que o novo disco dos AC/DC seria dedicado à memória de Malcolm Young, utilizando sessões que o guitarrista teria gravado em 2003.