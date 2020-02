Nas suas cartas aos fãs, Nick Cave explicou a origem e o significado da canção 'Girl In Amber', incluída em “Skeleton Tree”, o álbum que lançou em 2016.

No início era o título, que surgiu de forma espontânea e incomum a Nick Cave, algures em 2014.

“Um ano mais tarde, estava noutro estúdio em Paris, tentando acabar o 'Skeleton Tree'. As coisas tinham mudado. Arthur, o meu filho, tinha morrido uns meses antes e eu estava a viver num estado de fuga, tentando perceber o material em que vínhamos a trabalhar no ano anterior. E quando ouvi 'Girl In Amber', fiquei arrasado”.



“De repente, tornou-se tragicamente evidente quem era a 'Girl In Amber'. Era a Susie, a minha mulher - presa, como estava na altura, na sua mágoa, vivendo cada dia como uma canção que não pára de tocar, e que começou com um telefone a tocar e terminou com o desabar do seu mundo. O segundo verso, sinistro e obcecado pela morte, disse-me muito e acrescentei-lhe a frase 'Your little blue-eyed boy’”, conta, acrescentando que deixou na letra algumas tiradas que faziam pouco sentido, mas contribuíam para o apelo “misterioso e emotivo” da canção.

“Em 1998, escrevi sobre o poder premonitório que algumas canções parecem ter, e de facto há canções em 'Skeleton Tree' que parecem ver o futuro, mas nenhuma de forma tão precisa e trágica como 'Girl in Amber', [que tem] uma clarividência misteriosa, uma inteligência secreta - a canção já estava num luto profundo antes de a tragédia acontecer”.



“Quando cantei a canção ao vivo, senti que ainda estava a cantar sobre o presente, pois a minha mulher ainda estava presa no âmbar da sua mágoa. Três anos depois, cantei-a na digressão Conversations, sozinho ao piano, e senti que já estava a falar do passado e que a Susie tinha sido libertada, pelo menos parcialmente, da escuridão sufocante que a rodeava. Já havia algum ar e alguma luz entre ela e o mundo. O tempo fez o seu trabalho”.



Nick Cave atua na Altice Arena, em Lisboa, a 19 de abril.