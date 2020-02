Nitin Sawhney, Amadou & Mariam com os Blind Boys of Alabama e a chilena Mon Laferte são três dos oito primeiros nomes confirmados para o FMM Sines - Festival Músicas do Mundo. A 22ª edição do evento decorre em Sines e Porto Covo entre os dias 18 e 25 de julho, com os bilhetes para os concertos no Castelo de Sines a terem preços entre os €10,00 e os €20,00 e os passes gerais a variarem entre os €30,00 e os €50,00.

O britânico Nitin Sawhney regressa a solo nacional um ano depois de celebrar os 20 anos do álbum "Beyond Skin" e num momento em que se encontra a preparar um novo longa-duração. A dupla maliana Amadou & Mariam, presença assídua em palcos portugueses, junta-se ao coletivo gospel norte-americano Blind Boys of Alabama para apresentar o disco conjunto, "From Bamako to Birmingham", editado no ano passado.

A chilena Mon Laferte traz consigo "Norma", álbum que no ano passado lhe valeu o Grammy Latino na categoria de melhor álbum alternativo e que a lançou para as bocas do mundo depois de, na cerimónia dos prémios, ter ficado em topless numa atitude de protesto contra a repressão de manifestantes no seu país. A artista assinou, em 2018, um dueto com António Zambujo intitulado 'Madera de Deriva', incluído em "Do Avesso", do músico português.

Os outros artistas confirmados no FMM Sines são a cantora, compositora e cineasta brasileira Ava Rocha; o poeta e cantor espanhol de flamenco Niño de Elche; a jovem artista palestiniana Rasha Nahas, cujo álbum de estreia está previsto para breve; a dupla que junta a norte-americana Rhiannon Giddens e o italiano Francesco Turrisi; e o coletivo de reggae Third World, no ativo desde 1973.