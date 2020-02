Morreu David Roback, guitarrista dos Mazzy Star. Tinha 61 anos.

A notícia foi avançada por um representante da banda norte-americana, que não revelou as causas da morte de Roback, ocorrida do passado domingo.

O músico tornou-se conhecido sobretudo pelo seu trabalho nos Mazzy Star, ao lado da vocalista Hope Sandoval, com quem editou quatro álbuns de estúdio. O último, "Seasons Of Your Day", foi lançado em 2013.

Nos anos 80, formou também os Rain Parade, editando "Emergency Third Rail Power Trip" em 1983. Nesse mesmo ano sairia da banda para formar os Opal, com quem lançou "Happy Nightmare Baby" em 1987.

Em 2012, com os Mazzy Star, atuou no festival Optimus Alive. Recorde aqui a reportagem BLITZ desse concerto.