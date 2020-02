Seis meses depois de partilhar uma fotografia em biquíni "sem retoques", Demi Lovato mostra-se aos fãs e seguidores sem maquilhagem, nas redes sociais. "Não fazia uma #NoMakeUpMonday há anos, mas achei que depois de publicar tantas fotos glamorosas com toneladas de maquilhagem, é importante mostrar-me como sou por baixo disso tudo", escreveu a cantora norte-americana na legenda da imagem.

"Esta é a minha cara em 85%-90% do tempo", acrescenta ainda na mensagem carregada de amor próprio, "sinto orgulho das minhas sardas, do meu queixo em forma de rabo e orgulhosa de mim própria por me amar e me aceitar como sou. #ILoveMe". Veja a imagem de Lovato sem maquilhagem, que nos espaço de um dia recolheu mais de 3 milhões de "likes" e perto de 50 mil comentários.