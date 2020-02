Um dos maiores festivais de k-pop nos Estados Unidos foi adiado, devido aos receios em torno do novo coronavírus.

O Korea Times Music Festival iria realizar-se a 25 de abril, no Hollywood Bowl, em Los Angeles. Do cartaz faziam para já parte as MOMOLAND, o cantor Ha Sung-Woon e os No Brain.

A organização do festival anunciou que quem pretender o reembolso dos bilhetes poderá fazê-lo, sendo que estes serão válidos para a data futura, por anunciar.

O caso é mais um exemplo da forma como o vírus está a afetar a indústria musical. Na Ásia, foram cancelados vários eventos e digressões, incluindo as cerimónias de entrega dos Korea Music Awards e dos FACT Music Awards, onde atuariam os BTS.

Por todo o mundo, já ocorreram mais de 2700 mortes provocadas pelo novo coronavírus, a esmagadora maioria na China.