Coutney Love relembrou o seu falecido marido, Kurt Cobain, no dia em que ambos fariam 28 anos de casados.

No Instagram, Love partilhou uma fotografia do casamento, que teve lugar em Honolulu, no Havai.

"Lembro-me de me sentir maravilhada, tonta e profundamente apaixonada, sabendo a sorte que tinha", escreveu.

"Este homem era um anjo. Agradeço-lhe por ter olhado por mim. Ao longo destes últimos 28 anos houve muitos momentos que foram uma tortura".

"Por entre a estranha divindade do Kurt, e a honra de ter alguns amigos verdadeiros, tive como prenda o desespero e a sobriedade", continuou. "Desde algo maior e do amor, e da empatia, estou aqui agora. Vou ficar bem. Vejo-o na costa. A rockar no mundo livre. O meu marido".

