A Loudwire elaborou uma lista com 16 artistas sem os quais o heavy metal como o conhecemos hoje não existiria.

Da lista, cujas escolhas foram justificadas pelo website, fazem parte nomes óbvios como os Black Sabbath, para muitos os pais do metal, mas também os Led Zeppelin ou Jimi Hendrix.

A lista encontra-se ordenada por ano de formação, começando com os The Who (é mencionado o álbum "Live at Leeds" como "ponto zero" do heavy metal) e terminando com os bem conhecidos Judas Priest. Confira-a aqui:

1. The Who (1964)



2. The Kinks (1964)



3. Jimi Hendrix (1966)



4. Cream (1966)



5. Iron Butterfly (1966)



6. Vanilla Fudge (1967)



7. Blue Cheer (1967)



8. Budgie (1967)



9. Led Zeppelin (1968)



10. Black Sabbath (1968)



11. Deep Purple (1968)



12. Steppenwolf (1968)



13. Sir Lord Baltimore (1968)



14. Humble Pie (1969)



15. Grand Funk Railroad (1969)



16. Judas Priest (1969)