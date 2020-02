O ator Jason Momoa despiu a pele de 'Aquaman' e vestiu a de Ozzy Osbourne, num vídeo promocional para o novo álbum do "Príncipe das Trevas".

O vídeo conta com um trecho de 'Scary Little Green Men', tema retirado a "Ordinary Man", que é cantado em playback por Jason Momoa.

O amor do ator pelo heavy metal é conhecido: para além de ter estado presente no último concerto de sempre dos Slayer, também subiu recentemente a um palco na companhia de Phil Anselmo, para interpretar 'This Love', dos Pantera.

Veja o vídeo: