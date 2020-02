Grimes esteve à conversa com os fãs em direto a partir do YouTube, tendo afirmado que irá deixar que o seu filho com Elon Musk escolha a sua própria identidade de género.

Questionada sobre o sexo do bebé, Grimes rejeitou responder, referindo-se à criança na terceira pessoa do plural: "não quero dizer, porque sinto que a privacidade deles deve ser respeitada. Não creio que possam consentir serem famosos".

"E não quero atribuir-lhes um género, caso não seja aquele com que mais tarde se identifiquem. Sinto que não é preciso saber-se. Eles poderão decidir o seu destino e identidade".

A artista confirmou, também, que já tem um nome para a criança, apesar de não o ter revelado. "Não o quero dizer porque toda a gente a quem o disse odiou-o. Toda a gente vai gozar com ele. Mas é um nome genial, e as pessoas só não gostam porque é demasiado vanguardista", explicou.