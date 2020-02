Continuam as celebrações em torno do 25º aniversário dos Foo Fighters: a banda de Dave Grohl partilhou uma imagem com as palavras "DC Jam", que poderão significar um novo festival organizado pelos autores de 'Best of You'.

Os Foo Fighters, que anunciaram recentemente a "digressão da carrinha" também como parte dessas celebrações, poderão assim recuperar a mesma fórmula que utilizaram aquando da celebração dos seus 20 anos, quando organizaram um mini-festival na cidade de Washington.

Nas publicações que fizeram nas redes sociais, os Foo Fighters mencionam também o Cal Jam, festival que organizaram em 2017 e 2018 e que contou com artistas como os Queens of the Stone Age, Liam Gallagher, Japandroids e Iggy Pop.

Recorde-se que os Foo Fighters irão regressar este ano a Portugal, para uma atuação no Rock In Rio-Lisboa, a 21 de junho.

Veja aqui: